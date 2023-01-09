Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поттер высказался о травмированных игроках, которые пропустили матч Кубка Англии

Поттер высказался о травмированных игроках, которые пропустили матч Кубка Англии
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о травмированных игроках, которые пропустили матч третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:4).

«Кристиан (Пулишич. — Прим. «Чемпионата») только что повредил колено в игре на днях, так что мы всё ещё обследуем это. Я бы сказал, что восстановление займёт недели. Рахим (Стерлинг. — Прим. «Чемпионата») имел контакт на первой минуте прошлой игры, пятка была немного странной, и он почувствовал что-то в сухожилии. Итак, мы снова анализируем. Вчера у Обамеянга были проблемы со спиной, поэтому он не смог поехать», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Новость по теме
Гвардиола — о Поттере: всем тренерам нужно время. В «Барсе» мне повезло — у меня был Месси

Видео: Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках с девятым номером в память о Виалли

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023