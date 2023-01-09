Поттер высказался о травмированных игроках, которые пропустили матч Кубка Англии
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о травмированных игроках, которые пропустили матч третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:4).
«Кристиан (Пулишич. — Прим. «Чемпионата») только что повредил колено в игре на днях, так что мы всё ещё обследуем это. Я бы сказал, что восстановление займёт недели. Рахим (Стерлинг. — Прим. «Чемпионата») имел контакт на первой минуте прошлой игры, пятка была немного странной, и он почувствовал что-то в сухожилии. Итак, мы снова анализируем. Вчера у Обамеянга были проблемы со спиной, поэтому он не смог поехать», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
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