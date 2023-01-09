Вчера, 8 января, состоялся матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.
Таким образом, «Челси» вылетел из Кубка Англии в третьем раунде впервые с сезона-1997/1998. Тогда «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:5. В последних трёх розыгрышах Кубка Англии команда добиралась до финала турнира и проигрывала в решающем матче.
В составе «Манчестер Сити» отличились Рияд Марез (дважды, один из голов – с пенальти), Хулиан Альварес (с пенальти) и Фил Фоден.
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