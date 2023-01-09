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«Лилль» обыграл «Труа» в матче Кубка Франции

«Лилль» обыграл «Труа» в матче Кубка Франции
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Лилль» принимал «Труа». Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Жерома Бризара зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

На 15-й минуте канадский форвард «догов» Джонатан Дэвид открыл счёт после передачи Адама Уны. Во втором тайме Мохамед Байо упрочил преимущество хозяев.

Жером Бризар по ходу матча показал три жёлтые карточки, все – игрокам гостей. Предупреждения получили Тристан Денгоме, Мама Бальде и Данель Донгмо.

Ранее в 1/16 финала Кубка Франции не сумел пробиться «Монако»: основное время матча с «Родезом» закончилось вничью – 2:2, а в серии пенальти команда из второго дивизиона страны была сильнее – 5:4. Свой удар не сумел реализовать российский легионер монегасков Александр Головин.

Кубок Франции. 1/32 финала
08 января 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Труа
Труа
1:0 Дэвид – 15'   2:0 Байо – 68'
Комментарии
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