«Лилль» обыграл «Труа» в матче Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором «Лилль» принимал «Труа». Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Жерома Бризара зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.
На 15-й минуте канадский форвард «догов» Джонатан Дэвид открыл счёт после передачи Адама Уны. Во втором тайме Мохамед Байо упрочил преимущество хозяев.
Жером Бризар по ходу матча показал три жёлтые карточки, все – игрокам гостей. Предупреждения получили Тристан Денгоме, Мама Бальде и Данель Донгмо.
Ранее в 1/16 финала Кубка Франции не сумел пробиться «Монако»: основное время матча с «Родезом» закончилось вничью – 2:2, а в серии пенальти команда из второго дивизиона страны была сильнее – 5:4. Свой удар не сумел реализовать российский легионер монегасков Александр Головин.
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