Тренер «Аль-Насра»: желаю Роналду, чтобы он снова открыл для себя удовольствие от игры

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Единственное, чего я желаю Роналду, — это чтобы он снова открыл для себя удовольствие от игры и снова улыбался, потому что в последние месяцы в «Манчестер Юнайтед», национальной сборной, а затем и на личном уровне у него не было лёгких моментов. Если он снова получит удовольствие от игры, цель уже будет достигнута», — приводит слова Гарсии France24.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года. На данный момент Роналду ещё не дебютировал за саудовскую команду.

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