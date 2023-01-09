«Золотые три очка». Хави — о победе «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0).

«Первые полчаса меня убедили, что у нас всё под контролем. Мы взяли три золотых очка. Нас давили, но мы умели страдать и сыграли на ноль. Таков этот спорт. Сегодня, не играя хорошо, мы набрали три очка. Думаю, это не просто три очка, потому что они придадут боевой дух и огромную уверенность. Мы страдали, но мы были командой и семьёй. Теперь мы стали претендентами на победу в Ла Лиге», — приводит слова Хави AS.

По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38). «Атлетико», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 27 очков.

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