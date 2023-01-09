Президент FFF: возможно, с Бензема сборная Франции забила бы меньше голов на ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль ле Грэ прокомментировал отсутствие нападающего Карима Бензема на чемпионате мира в Катаре.
«Что касается отсутствия Бензема на чемпионате мира, возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле, и сборная Франции не забила бы так много голов», — приводит слова ле Грэ RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что главный тренер Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой.
35-летний форвард объявил о завершении карьеры в сборной Франции 19 декабря. Футболист находился в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.
Бензема сыграл в 14 матчах всех турниров за «Реал» в этом сезоне, забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.
1:1. Бензема («Реал» Мадрид) уверенно реализует пенальти в матче с «Вильярреалом»:
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