Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент FFF: возможно, с Бензема сборная Франции забила бы меньше голов на ЧМ-2022

Президент FFF: возможно, с Бензема сборная Франции забила бы меньше голов на ЧМ-2022
Комментарии

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль ле Грэ прокомментировал отсутствие нападающего Карима Бензема на чемпионате мира в Катаре.

«Что касается отсутствия Бензема на чемпионате мира, возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле, и сборная Франции не забила бы так много голов», — приводит слова ле Грэ RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что главный тренер Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой.

35-летний форвард объявил о завершении карьеры в сборной Франции 19 декабря. Футболист находился в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.

Бензема сыграл в 14 матчах всех турниров за «Реал» в этом сезоне, забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Президент FFF: Зидан возглавит Бразилию? Мне всё равно! Я бы даже не ответил на его звонок

1:1. Бензема («Реал» Мадрид) уверенно реализует пенальти в матче с «Вильярреалом»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023