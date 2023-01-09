Игроков «Атлетико» и «Барселоны» могут дисквалифицировать на 12 матчей за драку

Защитник «Атлетико» Стефан Савич и полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес могут получить длительную дисквалификацию за стычку во время матча 16-го тура чемпионата Испании, сообщает Sport.es.
Напомним, в одном из единоборство оба игрока упали на газон, где сцепились друг с другом. После этого арбитр показал футболистам по красной карточке. В том случае, если специальная комиссия расценил их действия, как нападение, то наказание может составить от четырёх до двенадцати матчей.
Сам матч завершился победой «Барселоны» со счётом 1:0.
По итогам 16-го тура Барселона набрала 41 очко и стала единоличным лидером испанского чемпионата, обойдя в турнирной таблице «Реал» (38). «Атлетико», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 27 очков.
Савича и Торреса могут дисквалифицировать на 12 матчей за драку во время матча.
Савич («Атлетико М») и Торрес («Барселона») удалены за схватку
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