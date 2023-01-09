Бускетс — после матча с «Атлетико»: знали, что «Реал» оступился. В Мадриде сложно играть

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в матче с «Атлетико».



«Мы знали, что сложно играть здесь и что «Реал» оступился. Это был напряженный матч. Мы хорошо начали и не смогли повести 2:0 в моменте с Педри, но соперник хорошо прессинговал, был агрессивен, и нам было трудно выходить вперед.



Думаю, во втором тайме мы контролировали игру несколько лучше. Мы испытывали трудности, но набрали важные очки.



Очень важно играть на ноль у своих ворот. В выездных матчах это стоит дороже. Особенно в матче против таких игроков, какими располагает «Атлетико». Мы должны играть плотно и прибавлять.



В атаке хотелось бы сделать чуть больше, иметь больше возможностей. Но у соперника тоже не было чего-то очевидного», – приводит слова Бускетса AS со ссылкой на DAZN.



Каталонская команда вышла на чистое первое место в Ла Лиге, «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реала».

«Атлетико М» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур:

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