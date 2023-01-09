«Барселона» пропустила 6 мячей в 16 турах — один из 4 лучших показателей в истории Ла Лиги

«Барселона» надежно играет в обороне в этом сезоне Ла Лиги.
В первых 16 играх чемпионата Испании текущего сезона команда Хави пропустила только 6 голов. Это один из лучших показателей в истории чемпионата, сообщает журналист Педро Мартин.
6 пропущенных голов по итогам 16 игр также было у «Атлетико» (в сезоне-2020/21) и той же «Барселоны» (1986/87). «Депортиво» в сезоне-1993/94 пропустил только 5 мячей на аналогичном отрезке.
Во всех 16 матчах ворота каталонцев защищал голкипер команды Марк-Андре тер Штеген.
Напомним, завершился центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» играл с «Барселоной». Встреча проводилась на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучал 8 января в 23:00 мск. Итоговый счёт — 1:0 в пользу сине-гранатовых.
Араухо («Барселона») спасает свою команду от гола Гризманна:
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