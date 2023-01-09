Впервые с сезона-2007/08 восемь клубов АПЛ вылетели из Кубка Англии в 3-м раунде

8 клубов АПЛ вылетели из Кубка Англии в 3-м раунде.



На данный момент участие в турнире завершили «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Челси».



Такого не случалось с сезона-2007/08, когда на этой стадии вылетели 9 команд АПЛ, а «Кардифф Сити» стал последней командой не из Премьер-лиги, дошедшей до финала соревнования, сообщает Opta Sport.



«Астон Вилла» вчера, 8 декабря проиграла «Стивенейджу» (1:2) из 4-й лиги, а «Челси» уступил «Манчестер Сити» (0:4).



В понедельник, 9 января, «Арсенал» сыграет против «Оксфорд Юнайтед». Также в 3-м раунде Кубка Англии будут переиграны матчи «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона» (2:2) и «Лидса» против «Кардифф Сити» (2:2).

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