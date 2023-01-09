Кин — о семи победах подряд «МЮ»: хорошая серия, но они ни с кем толком и не играли

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал серию из побед английского клуба.
«У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с «Манчестер Сити» и с «Арсеналом», конечно же.
А на данный момент я не убеждён. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре Давиде Де Хеа я не уверен.
Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать. Прояснилась ситуация с Роналду, и я уверен, что это поможет. Но у них был ряд легких матчей, чтобы поэкспериментировать, повторюсь», – приводит слова Кина Mirror со ссылкой на эфир ITV.
Команда Эрика тен Хага выиграла семь официальных матчей подряд.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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