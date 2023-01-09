Геннадий Орлов считает, что Головин готов к переходу в более сильный клуб

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин готов к переходу в более сильный клуб. По его словам, футболист в последнее время преобразился.



«Миранчук в «Торино» заявляет о себе, в «Монако» хорошо играет Головин. Жалко, что Сперцян — игрок сборной Армении, но он ведь из нашего футбола. Тот же Хвича (Кварацхелия) тоже из нашего футбола пошел в «Наполи».



Головин сейчас физически преобразился. Выглядит он сейчас совсем иначе. Тоже самое и Миранчук. Уж не говорю про Хвичу. Плюс Хвичу часто бьют по ногам. И всегда будут бить. Но он терпит, встает и бежит дальше. Это пример для наших новоявленных звезд, которые после фола лежат и апеллируют к арбитру. Месси терпит всю жизнь. Он разве кому-то отвечал грубостью? Надо мстить сопернику, который тебя бьет, забитыми голами.



Перерос ли Головин «Монако»? Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Но мы не знаем с точки зрения европейского трансферного рынка.



Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб. Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется. Но когда пишут «интересуются», значит работает агент. Я понимаю, что, к примеру, Спалетти сам связался с Хвичей и сказал, что он ему нужен. Венгер в свое время то же самое сказал Аршавину. Очень важно, чтобы главный тренер понимал, что футболист будет делать в его команде, — приводит слова Орлова Sport24.