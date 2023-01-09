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Орлов рассказал, чем советские футболисты отличались от нынешних российских игроков

Орлов рассказал, чем советские футболисты отличались от нынешних российских игроков
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов считает, что советские футболисты были более выносливыми нынешних российских игроков.

«Перед Новым годом я брал интервью у Юрия Семина. Помимо итогов первой части РПЛ и чемпионата мира, мы с ним обсудили очень важный вопрос. Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость. Юрий Палыч согласен с тем, что мы потеряли это качество, потому что в тренировочном процессе не занимаемся выносливостью. Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп девяносто минут. Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира», — приводит слова Орлова Sport24.

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