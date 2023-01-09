Билялетдинов назвал игрока, который может присоединиться к гонке бомбардиров весной

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о гонке бомбардиров во второй части сезона в Российской Премьер-Лиге.



«Надеюсь, что во второй половине сезона в РПЛ раскроется «Локомотив» и поправит своё положение. Если говорить об игроках, то надеюсь, что мы увидим хорошую гонку бомбардиров. Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился ещё кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев.



Сычевой ушёл из «Оренбурга» в другую команду, поэтому там у него может пойти иная игра. Надеюсь, что всё будет хорошо с результативностью у наших голеадоров. Не знаю, может ли кто-то присоединиться к гонке бомбардиров из «Локомотива». «Железнодорожникам» сейчас нужно играть больше в командный футбол, чем на какого-то футболиста», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.