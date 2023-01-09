Салихова — о меньших отступных за Сычевого для «Зенита»: справедливость? Спросите у Дюкова

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отступных в контракте нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Сычевого.
«Где справедливость, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Спросите у Дюкова», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России.
- 9 января 2023
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