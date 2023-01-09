Тер Штеген провёл свой 12-й матч на ноль в текущем сезоне Ла Лиги. В прошлом было 11

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провёл 12-й «сухой» матч в текущем сезоне испанской Примеры, превзойдя свой прошлогодний показатель.

Немецкий вратарь не пропустил ни одного мяча в матче 16-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» (1:0). Таким образом, тер Штеген записал на свой счёт 12-й «сухарь» в 16 проведённых встречах текущего сезона Ла Лиги. За весь сезон 2021/2022 немец сыграл на ноль лишь 11 раз в 35 матчах.

30-летний тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В нынешнем сезоне немецкий вратарь стал четвёртым капитаном каталонского клуба.

«Атлетико М» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур

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