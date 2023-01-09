Гарсия — о трансфере Роналду в «Аль-Наср»: это напоминает переход Пеле в клуб из США

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский клуб с переходом легендарного бразильского форварда Пеле в «Нью-Йорк Космос» из «Сантоса».

«Трансфер Роналду в Саудовскую Аравию немного напоминает то, как Пеле переходил в клуб из США», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

Пеле, до этого всю карьеру проведший в родном для себя «Сантосе», перешёл в клуб из Нью-Йорка в 1975 году и продолжал играть за американскую команду до 1977 года. Всего за «Космос» легендарный бразилец провёл 64 матча, в которых отметился 37 забитыми мячами.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Португалец ещё не дебютировал за саудовскую команду.

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