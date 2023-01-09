Франк Кессье: «Барселона» не могла проиграть «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье прокомментировал победу команды над мадридским «Атлетико» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
«Я счастлив, что сыграл, внеся вклад в победу команды. Мы не могли проиграть, мы должны были сделать все, чтобы забрать три очка», — приводит слова Кессье Mundo Deportivo.
«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря точному удару Усмана Дембеле на 22-й минуте встречи. В концовке матча по прямой красной карточке получили защитник «Атлетико» Стефан Савич и нападающий «Барселоны» Ферран Торрес за борьбу в центре поля.
«Барселона» в 16 матчах чемпионата Испании набрала 41 очко и занимает в турнирной таблице первое место. У «Атлетико» 27 и пятая строчка.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур:
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