Карлос Альберто: Моуринью возглавит сборную Бразилии. Он просил меня стать его помощником

Бывший бразильский футболист Карлос Альберто заявил, что главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью возглавит сборную Бразилии.

«Позвольте мне сказать это прямо. Возможно, новым главным тренером сборной Бразилии станет Моуринью. Эту новость я сообщаю вам публично. Он также попросил меня войти в его тренерский штаб», — рассказал экс-футболист в видео на YouTube канале Mundo GV.

Альберто ранее играл под руководством Моуринью в «Порту» в 2004 году. Португальский тренер никогда в своей карьере ещё не работал с национальными командами. На клубном уровне Моуринью работал с португальскими «Порту» и «Бенфикой», английскими «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянскими «Интере» и «Роме», а также в мадридским «Реале».

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