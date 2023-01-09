Тен Хаг: «МЮ» всегда стремится выигрывать трофеи, но сейчас мы очень далеки от этого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что «красные дьяволы» способны выигрывать матчи и завоевывать трофеи в обозримом будущем.

«Манчестер Юнайтед» всегда стремится выигрывать трофеи. Но сейчас мы очень далеки от этого. И мы должны продолжать работать, у нас есть достаточно мастерства, чтобы выигрывать матчи и завоевывать трофеи», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 35 очков после 17 сыгранных матчей, уступая лидирующему лондонскому «Арсеналу» девять баллов. В Лиге Европы «Юнайтед» вышел в плей-офф со второго места в группе с «Реал Сосьедадом», «Шерифом» и «Омонией» и в 1/16 сыграет с «Барселоной».

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