Педри — о голе «Атлетико»: Хави — один из его виновников, он советовал мне действовать так

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над мадридским «Атлетико» (1:0) в 16-м туре чемпионате Испании высказался о своём стиле игры.

«Хави всегда советует мне стараться больше играть один на один, больше бить и рисковать. Я чувствую себя очень комфортно, помогая команде таким образом. Хави — во многом виновник этого гола в ворота «Атлетико», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря точному удару Усмана Дембеле на 22-й минуте встречи. В концовке матча по прямой красной карточке получили защитник «Атлетико» Стефан Савич и нападающий «Барселоны» Ферран Торрес за борьбу в центре поля.



«Барселона» набрала 41 очко в 16 матчах чемпионата Испании и занимает в турнирной таблице первое место. У «Атлетико» 27 и пятая строчка.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур:

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