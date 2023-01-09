Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил шансы нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса стать лучшим бомбардиром среди иностранных футболистов в истории Российской Премьер-лиги.
«По силам ли Промесу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди легионеров до конца текущего сезона? Будет так играть, как сейчас, всё у него получится. Главное — держать этот уровень, чего я ему и желаю», — приводит слова Романцева ТАСС.
На текущий момент Промес забил 82 гола в чемпионатах России. Рекорд принадлежит бывшему нападающему ЦСКА Вагнеру Лаву и экс-форварду «Ростова», «Рубина» и «Зенита» Сердару Азмуну. У бразильца и иранца по 85 забитых мячей.
В текущем сезоне РПЛ Промес забил 14 голов в 16 матчах, добавив к ним две голевые передачи.
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