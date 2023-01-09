Полузащитник «Ростова» Байрамян назвал лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал лучшими игроками Российской Премьер-лиги своего одноклубника, нападающего Николая Комличенко, а также хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Кто для меня лучший игрок РПЛ? Назову Николая Комличенко. Сколько он забил, сколько пенальти заработал! Человек делает такие результативные действия! По мне, он точно один из лучших.



Кого бы назвал не из «Ростова»? В «Зените», «Спартаке» есть заметные ребята… Но давай я лучше земляка поддержу — Эдуарда Сперцяна. Считаю, он провёл шикарный отрезок. Несмотря на то, что у «Краснодара» осталось несколько хороших легионеров — тот же Кордоба — Эдик играл ключевую роль», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Комличенко забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 17 матчах текущего сезона РПЛ. На счету Сперцяна девять забитых мячей и шесть голевых пасов в 16 проведённых встречах.