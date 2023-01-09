Хави — о Кристенсене: писали, что «Реал» подписал основного из «Челси», а мы его сменщика
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Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил защитника Андреаса Кристенсена за игру в матче 16-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:0).
«Конечно, подписание Кристенсена было менее заметным, но это экстраординарный игрок. Я помню, как люди говорили, что «Реал» подписал основного защитника «Челси» (подразумевается Антонио Рюдигер. — Прим. «Чемпионата»), а мы подписали его сменщика», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
26-летний Кристенсен отметился одной результативной передачей в 10 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Видеообзор. «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Чемпионат Испании по футболу 2022/2023. 16-й тур:
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