Ян Облак назвал причины поражения «Атлетико» от «Барселоны» в матче чемпионата Испании

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение команды от «Барселоны» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
«Мы провели хорошую игру. Первые 25 минут матча мы провели плохо, потом хорошо прессинговали, у нас были моменты. Нам не хватило удачи, чтобы победить. В целом мы провели хорошую игру, но не смогли забить.
Первые 25 минут мы начали плохо, со страхом, у нас не было уверенности. Потом проснулись, но при 0:1 входить в игру сложнее. Мы должны были начать игру так. Мы сделали всё, но мяч не шёл в их ворота. Явных моментов было не много, но некоторые могли стать голевыми», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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