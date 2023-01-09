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Байрамян: Карпин мог прямо сказать перед матчем: «Ну не ссать. Играйте». И мы побеждали

Байрамян: Карпин мог прямо сказать перед матчем: «Ну не ссать. Играйте». И мы побеждали
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как главный тренер клуба Валерий Карпин мотивирует команду перед матчами.

«Запомнился совет, который Карпин давал не мне лично, а на общем собрании — и не раз. Обычно перед какими-то важными играми и, кстати, мы после таких его речей обычно выигрывали.

Он говорил: «Ну, даже если вы проиграете, вы чего, умрёте? У вас кто-то умрет? Играйте и не бойтесь». Знаешь, такие больше мотивационные речи. Я много от каких тренеров слышал — не бойтесь, играйте, бейтесь друг за друга, но Георгич мог это сказать так, что доходило. По-простому, прямо: «Слушайте, ну не ссать. Играйте».

Он давал мне и жизненные советы. Совсем недавно — и это было в очень нужный момент, и очень помогло. За это Георгичу благодарен. Но что за совет — это уже личное», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

«Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 35 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

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