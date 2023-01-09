В «Оренбурге» сообщили, что Артём Дзюба не предлагал клубу свои услуги

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев заявил, что нападающий Артём Дзюба не предлагал свои услуги уральской команде.
«Дзюба предлагает клубам РПЛ свои услуги? В «Оренбург» он точно не обращался», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года, куда перешёл летом того же года из санкт-петербургского «Зенита» по истечению соглашения с сине-бело-голубыми.
Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам РПЛ. В «Пари Нижний Новгород» подтвердили предложение 34-летнего форварда. В «Локомотиве» не стали комментировать информацию о контактах с российским футболистом.
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