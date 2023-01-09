В соцсетях вновь стал вирусным ролик из футбольных чемпионатов Латинской Америки. На этот раз интерес пользователей прикован к массовой драке во время матча первого дивизиона Коста-Рики.

Встречались команды «Депортиво Гуанакастека» и «Либерия». В середине первого тайма между футболистами завязалась потасовка, перешедшая в полноценную драку. В ход пошли руки, ноги и бойцовские приёмы.

Массовая драка футболистов на матче в Коста-Рике. Видео:

Напомним, в сезоне-2022/2023 драки происходят не только в зарубежных чемпионатах. Одна из ярких потасовок случилась в матче матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.). По итогам стычки были удалены шесть футболистов.