Массовая драка футболистов на матче в Коста-Рике. Видео
Поделиться
В соцсетях вновь стал вирусным ролик из футбольных чемпионатов Латинской Америки. На этот раз интерес пользователей прикован к массовой драке во время матча первого дивизиона Коста-Рики.
Встречались команды «Депортиво Гуанакастека» и «Либерия». В середине первого тайма между футболистами завязалась потасовка, перешедшая в полноценную драку. В ход пошли руки, ноги и бойцовские приёмы.
Массовая драка футболистов на матче в Коста-Рике. Видео:
Напомним, в сезоне-2022/2023 драки происходят не только в зарубежных чемпионатах. Одна из ярких потасовок случилась в матче матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.). По итогам стычки были удалены шесть футболистов.
Комментарии
- 9 января 2023
-
13:24
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:06
-
11:47
-
11:43
-
11:37
-
11:29
-
11:24
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
10:44
-
10:41
-
10:32
-
10:31
-
10:19
-
10:19
-
10:08
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:40
-
09:33
-
09:29
Партнерский контент