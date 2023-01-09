«Реал» выступил с заявлением в защиту Зидана, раскритиковав слова президента FFF

Мадридский «Реал» выступил с заявлением в защиту бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана на фоне заявлений главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре.
«Мадридский «Реал» сожалеет о неуместных словах президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане, одной из величайших легенд мирового спорта.
Эти слова выражают собой неуважение к одной из тех фигур, которыми восхищаются фанаты во всём мире. Наш клуб ожидает немедленных извинений. Зинедин Зидан, ставший чемпионом мира и чемпионом Европы, защищая цвета своей страны, завоевавший множество других титулов, олицетворяет собой ценности футбола, что доказывал на протяжении всей своей профессиональной карьеры как в качестве игрока, так и в качестве тренера.
Заявления президента FFF не соответствуют занимаемой им должности так же, как и те, которые он делал в отношении капитана нашей команды Карима Бензема, действующего обладателя «Золотого мяча», чемпиона Лиги Наций в составе сборной Франции в 2021 году и победителя пяти Лиг чемпионов, среди прочих титулов», — гласит официальное заявление «Реала».
- 9 января 2023
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