ЦСКА объявил о пополнении тренерского штаба команды

Николай Русу стал новым тренером по физподготовке ЦСКА, а Игорь Печерица — аналитиком команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

У Русу большой опыт работы в качестве тренера по физподготовке в таких клубах, как «Краснодар», «Динамо» (Минск), «Ротор», «Шериф», а также в сборной Молдавии. Вместе с Игорем Аксёновым Николай Русу будет отвечать за физическую подготовку команды.



Последние четыре года Игорь Печерица занимал должность аналитика в «Динамо». Под руководством Евгения Шевелева Игорь будет заниматься аналитикой основной команды.

ЦСКА проводит зимний сбор в ОАЭ. Официальная часть сезона начнётся для команды противостоянием с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России.