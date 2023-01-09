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ЦСКА объявил о пополнении тренерского штаба команды

ЦСКА объявил о пополнении тренерского штаба команды
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Николай Русу стал новым тренером по физподготовке ЦСКА, а Игорь Печерица — аналитиком команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

У Русу большой опыт работы в качестве тренера по физподготовке в таких клубах, как «Краснодар», «Динамо» (Минск), «Ротор», «Шериф», а также в сборной Молдавии. Вместе с Игорем Аксёновым Николай Русу будет отвечать за физическую подготовку команды.

Последние четыре года Игорь Печерица занимал должность аналитика в «Динамо». Под руководством Евгения Шевелева Игорь будет заниматься аналитикой основной команды.

ЦСКА проводит зимний сбор в ОАЭ. Официальная часть сезона начнётся для команды противостоянием с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России.

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