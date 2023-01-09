Кавазашвили: «Спартак» может убрать из российского футбола гегемонию «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб находится на правильном пути развития. По его мнению, красно-белые способны прервать гегемонию «Зенита» на внутренней арене благодаря смелости тренера Гильермо Абаскаля.
«По итогам первого круга я полностью согласен, что команда на правильном пути. Спартаковец никогда не будет хаять действия старшего тренера этого клуба, а кто себе это позволяет, тот не спартаковец.
Сегодня мы должны поддерживать футбольный клуб «Спартак» в том, что они духовно возрождают спартаковский футбол. По первому кругу видно, что они стали играть абсолютно по-другому: атакующий, грамотный, мобильный и коллективный футбол.
У Абаскаля нет проблем в фантазёрстве, в риске, он смело ставит в состав воспитанников. У меня нет ничего против тренерского штаба команды. Мы на правильном пути. Это даёт надежду. «Спартак» может убрать из российского футбола гегемонию «Зенита», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.
- 9 января 2023
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