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L'Equipe: Зидан не планирует в ближайшее время реагировать на слова президента FFF

L'Equipe: Зидан не планирует в ближайшее время реагировать на слова президента FFF
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не планирует в ближайшее время реагировать на слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, Зидан не собирается остро реагировать на жёсткие высказывания Ле Гре в обозримом будущем. Планирует ли бывший французский футболист в принципе комментировать слова президента FFF, не сообщается.

Ле Гре в жёстком стиле ответил на вопрос о возможном назначении Зидана главным тренером сборной Бразилии. Слова президента Федерации футбола Франции подверглись критике со стороны форварда национальной команды и «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а бывший клуб Зидана «Реал» Мадрид выступил с заявлением в защиту экс-наставника.

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