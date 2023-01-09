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El Nacional: «Реал» рассматривает Йоахима Лёва в качестве сменщика Карло Анчелотти

El Nacional: «Реал» рассматривает Йоахима Лёва в качестве сменщика Карло Анчелотти
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Мадридский «Реал» готов обратиться к Йоахиму Лёву при необходимости замены Карло Анчелотти на посту главного тренера. Об этом сообщает El Nacional.

62-летний Лёв был главным тренером сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году. Позднее он уступил свой пост Ханс-Дитеру Флику.

63-летний Анчелотти впервые пришёл в «Реал» летом 2013 года и проработал в команде два сезона. В июле 2021 года он вновь возглавил команду и тренирует её до сих пор. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Вместе с Анчелотти «Реал» завоевал восемь трофеев, включая две победу в Лиге чемпионов.

Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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