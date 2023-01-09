Президент «Урала» Иванов: к нам Дзюба не обращался. Я с ним давно не разговаривал

Президент футбольного клуба «Урал» Георгий Иванов заявил, что нападающий Артём Дзюба не предлагал команде свои услуги.
«Пусть Дзюба сам рассказывает, кому из клубов предлагал свои услуги, а кто ему отказал. Я с ним давно не разговаривал. В «Урал» он не обращался», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года, куда перешёл летом того же года из санкт-петербургского «Зенита» после истечения соглашения с сине-бело-голубыми.
Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам РПЛ. В «Пари Нижний Новгород» подтвердили предложение 34-летнего форварда. В «Локомотиве» не стали комментировать информацию о контактах с российским футболистом. В «Оренбурге» также заявили, что Дзюба к ним не обращался.
- 9 января 2023
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