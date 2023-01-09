Президент FFF принёс извинения Зидану, назвав его памятником французского футбола

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре принёс свои извинения бывшему французскому футболиста Зинедину Зидану.

«Я хотел бы извиниться за свои высказывания, которые абсолютно не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым был Зидан, и к тренеру, которым он стал.

Я дал то интервью, которое не должен был давать, противопоставив Дидье Дешама Зинедину Зидану, столкнув два памятника французского футбола. Признаю, что сделал неуклюжие высказывания, которые стали причиной недоразумения.

Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам», — приводит слова Ле Гре AFP.

Ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос о Зидане в одном из своих интервью. В защиту французского тренера выступил его бывший клуб «Реал» Мадрид и нападающий сборной Килиан Мбаппе.