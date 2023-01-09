«Реал» рассмотрит возвращение Хакими в качестве замены для Карвахаля

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, являющийся воспитанником «Реала», может вернуться в мадридскую команду. Испанский клуб рассматривает подписание 24-летнего футболиста в качестве замены Дани Карвахаля. Об этом сообщает El Nacional.

Хакими был футболистом «Реала» с 2006 по 2020 год. За первую команду «сливочных» марокканец в 17 матчах забил два гола и отдал результативную передачу. Позднее Ашраф выступал за дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «ПСЖ». Соглашение Хакими с французским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Хакими, родившийся в Мадриде, принял решение выступать за Марокко — родину своих родителей. На чемпионате мира в Катаре защитник вместе со своей командой дошёл до полуфинала.

Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка. Видеоролик: