«Реал» рассмотрит возвращение Хакими в качестве замены для Карвахаля
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, являющийся воспитанником «Реала», может вернуться в мадридскую команду. Испанский клуб рассматривает подписание 24-летнего футболиста в качестве замены Дани Карвахаля. Об этом сообщает El Nacional.
Хакими был футболистом «Реала» с 2006 по 2020 год. За первую команду «сливочных» марокканец в 17 матчах забил два гола и отдал результативную передачу. Позднее Ашраф выступал за дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «ПСЖ». Соглашение Хакими с французским клубом рассчитано до лета 2026 года.
Хакими, родившийся в Мадриде, принял решение выступать за Марокко — родину своих родителей. На чемпионате мира в Катаре защитник вместе со своей командой дошёл до полуфинала.
Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка. Видеоролик:
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