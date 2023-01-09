Форвард «Урала» Колесниченко перешёл в «Родину»
Поделиться
Нападающий «Урала» Кирилл Колесниченко стал игроком клуба Мелбет Первой лиги «Родина». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.
Кроме «Урала» 22-летний воспитанник «Чертаново» выступал за «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Кайрат». В активе Колесниченко 21 матч в Российской Премьер-Лиге, а также 45 игр в Первой лиге, в которых он забил 6 мячей. Форвард также привлекался в юношеские сборные России U-16, U-17, U-18 и U-19. В общей сложности он провел 39 матчей, в которых забил 14 мячей.
После 20 матчей Первой лиги «Родина» набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице 12-е место. Ближайший официальный матч команда проведёт 5 марта, когда сыграет дома с ярославским «Шинником».
Комментарии
- 9 января 2023
-
13:24
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:06
-
11:47
-
11:43
-
11:37
-
11:29
-
11:24
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
10:44
-
10:41
-
10:32
-
10:31
-
10:19
-
10:19
-
10:08
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:40
-
09:33
-
09:29
Партнерский контент