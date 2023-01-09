Форвард «Урала» Колесниченко перешёл в «Родину»

Нападающий «Урала» Кирилл Колесниченко стал игроком клуба Мелбет Первой лиги «Родина». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.

Кроме «Урала» 22-летний воспитанник «Чертаново» выступал за «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Кайрат». В активе Колесниченко 21 матч в Российской Премьер-Лиге, а также 45 игр в Первой лиге, в которых он забил 6 мячей. Форвард также привлекался в юношеские сборные России U-16, U-17, U-18 и U-19. В общей сложности он провел 39 матчей, в которых забил 14 мячей.

После 20 матчей Первой лиги «Родина» набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице 12-е место. Ближайший официальный матч команда проведёт 5 марта, когда сыграет дома с ярославским «Шинником».