Футбольный клуб «Рубин» сменил генерального директора — вместо Рустема Сайманова на эту должность назначен Александр Айбатов, информирует издание «Татар-информ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Согласно сведениям источника, Айбатов был назначен на пост гендиректора «Рубина» 30 декабря 2022 года. При этом Сайманов сохранил за собой статус единственного учредителя ООО «Рубин» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года «Рубин» объявил об уходе своего главного тренера, Леонида Слуцкого. Казанский клуб набрал 37 очков в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. В следующем туре «Рубин» сыграет с «Кубанью». Встреча состоится 5 марта 2023 года.