«Будто смотрю в подлодке». Фанат пожаловался на место на игру «Реала» за € 60. Фото
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Один из болельщиков, посетивший игру между «Вильярреалом» и «Реалом» (2:1) на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», пожаловался на обзор, который открылся на поле с его места. Он заплатил за этот билет € 60.
«Это было похоже на просмотр игры из подводной лодки», — написал болельщик.
«Вильярреал» набрал 27 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Реал» (38) занимает второе место. Лидером соревнований является «Барселона» (41), которая вчера, 8 января, переиграла мадридский «Атлетико» (1:0).
Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Чемпионат Испании по футболу 2022/2023. 16-й тур:
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