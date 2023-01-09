Томас Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии

Нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер решил продолжать карьеру в составе национальной команды.
«Я был раздосадован после матча (с Коста-Рикой на чемпионате мира 2022 года в Катаре. — Прим. «Чемпионата»), это был грустный момент. Сейчас я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду оставаться доступным для сборной.
Тренер должен решить, когда и как использовать меня, если захочет. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси много вариантов в атаке. Я не волнуюсь, но обязательно буду рядом, когда понадоблюсь тренеру», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».
Ранее 33-летний футболист намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Германии после выступления на чемпионате мира 2022 года, на котором немецкая команда не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии:
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