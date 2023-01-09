Представитель Сычевого отказался комментировать новость о меньших отступных для «Зенита»

Футбольный агент Виктор Панченко отказался комментировать новость о меньших отступных Владимира Сычевого для «Зенита». Отметим, что Панченко не является агентом Сычевого, но именно он занимался переходом футболиста в «Крылья Советов».

«Могу ли я подтвердить, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Никаких комментариев не будет», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал в сборной России.