Представитель Сычевого отказался комментировать новость о меньших отступных для «Зенита»

Футбольный агент Виктор Панченко отказался комментировать новость о меньших отступных Владимира Сычевого для «Зенита». Отметим, что Панченко не является агентом Сычевого, но именно он занимался переходом футболиста в «Крылья Советов».
«Могу ли я подтвердить, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Никаких комментариев не будет», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал в сборной России.
- 9 января 2023
-
15:06
-
14:58
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:21
-
14:19
-
14:03
-
13:54
-
13:52
-
13:46
-
13:24
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:06
-
11:47
-
11:43
-
11:37
-
11:29
-
11:24
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
10:44