Fanatik: тен Хаг связался с Вегорстом после ЧМ-2022. Они обсуждали трансфер в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после окончания чемпионата мира в Катаре встретился с форвардом «Бешикташа» Ваутом Вегорстом для обсуждения возможного перехода в его команду. Об этом сообщает Fanatik.

По сведениям источника, специалист заявил Вегорсту, что «Манчестер Юнайтед» готов договориться с его клубом, если Ваут даст согласие на этот переход. Позднее стало известно, что сделка близка к завершению: «Бёрнли», который владеет правами на игрока, вернёт его из аренды из «Бешикташа» и отправит в аренду в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» остро нуждается в новом форварде после расторжения контракта с Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с «Аль-Насром». Считается, что Вегорст идеально впишется в план главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

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