Fanatik: тен Хаг связался с Вегорстом после ЧМ-2022. Они обсуждали трансфер в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после окончания чемпионата мира в Катаре встретился с форвардом «Бешикташа» Ваутом Вегорстом для обсуждения возможного перехода в его команду. Об этом сообщает Fanatik.
По сведениям источника, специалист заявил Вегорсту, что «Манчестер Юнайтед» готов договориться с его клубом, если Ваут даст согласие на этот переход. Позднее стало известно, что сделка близка к завершению: «Бёрнли», который владеет правами на игрока, вернёт его из аренды из «Бешикташа» и отправит в аренду в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» остро нуждается в новом форварде после расторжения контракта с Криштиану Роналду, который недавно подписал контракт с «Аль-Насром». Считается, что Вегорст идеально впишется в план главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 9 января 2023
-
15:06
-
14:58
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:21
-
14:19
-
14:03
-
13:54
-
13:52
-
13:46
-
13:24
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:31
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:06
-
11:47
-
11:43
-
11:37
-
11:29
-
11:24
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
10:44