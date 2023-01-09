Байрамян: европейцы не привыкли к трудностям, у них не тот характер. Поэтому уехали из РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал отъезд легионеров из Российской Премьер-лиги.

«Как воспринял отъезд легионеров? Я ни на кого зла не держу. Мне просто было жаль, что с чемпионатом такое происходит. А уезжать или нет — это кто как решит. Прекрасно всё понимаю, я не глупый человек. Кто‑то даже если не хотел уезжать, давили через федерацию футбола. Много историй. Поэтому за что их осуждать? Это их выбор. Повторюсь, мне жаль, что чемпионат стал слабее. Потому что хочешь‑не хочешь, но легионеров не просто так приглашали, а чтобы они усилили, дали результат.



Думаю, тут в совокупности всё. И тяжёлая дорога, и это давление от СМИ, Европы, со стороны федераций. Плюс мне кажется, что у европейцев менталитет и характер не такой закалённый, как у людей из бывшего СССР. Мы привыкли проходить более тяжёлые моменты, чем они. С такими трудностями они не готовы сталкиваться — и решили уехать. Это лично мое мнение», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Напомним, иностранные футболисты получили право покинуть свои российские клубы и провести сезон 2022/2023 в аренде в другой команде решением ФИФА.