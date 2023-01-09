Испанский телеканал использовал голограмму, чтоб поговорить с Хави. Он был на стадионе

Испанский телеканал взял интервью у главного тренера «Барселоны» Хави с помощью использования современных технологий в прямом эфире после матча против мадридского «Атлетико» (1:0).

Главный тренер каталонского клуба появился в студии телеканала в качестве голограммы, находясь при этом на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Высококачественное голографическое изображение Хави передавало движения, мимику и слова испанского специалиста, что помогло журналистам обсудить с наставником «Барселоны» прошедший матч.

Также Хави обсудил с журналистами все опасные и спорные эпизоды игры с «Атлетико», в том числе наставник «Барселоны» прокомментировал удар нападающего «матрасников» Антуана Гризманна на последних минутах игры.

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 41 очко после 16 сыгранных матчей.

«Атлетико М» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 16-й тур

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