В «Факеле» ответили на вопрос, предлагал ли Дзюба свои услуги клубу

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что российский форвард Артём Дзюба не предлагал клубу свои услуги.

«В «Факел» Артём Дзюба не обращался», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее появилось информация, что Дзюба через своих представителей предлагает свои услуги клубам РПЛ. В «Пари Нижний Новгород» подтвердили, что получали предложение 34-летнего форварда. В «Локомотиве» не стали комментировать информацию о контактах с российским футболистом. В «Оренбурге» и «Урале» также заявили, что Дзюба к ним не обращался.



34-летний Дзюба находится без клуба с ноября 2022 года, когда покинул турецкую команду «Адана Демирспор». До этого Артём провёл семь лет в составе «Зенита».