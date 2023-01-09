Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии
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Португальская футбольная федерация объявила о назначении испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера сборной Португалии.
Мартинес сменит на посту наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша, который руководил национальной командой более восьми лет: с 2014 по 2022 год. На чемпионате мира 2022 года португальская команда потерпела поражение в четвертьфинале, уступив сборной Марокко 0:1.
49-летний Мартинес ранее работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год, покинув свой пост так же, как и Сантуш, после чемпионата мира в Катаре. Высшим достижением на международном уровне для Мартинеса являются бронзовые медали мирового первенства 2018 года в России. Также испанец работал главным тренером в «Суонси», «Уигане» и «Эвертоне».
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