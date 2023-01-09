Президент FPF прокомментировал слухи о Моуринью в сборной Португалии

Президент Португальской футбольной федерации Фернанду Гомеш прокомментировал слухи о назначении главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью на пост наставника сборной Португалии.

«Моуринью? Мы общались со многими тренерами, соответствовавшими тем требованиям, которые были нами выдвинуты, но делали только одно официальное предложение — то, которое было сделано Роберто Мартинесу», — сказал Гомеш во время пресс-конференции, приуроченной к назначению испанца Роберто Мартинеса на поста главного тренера сборной Португалии.

Напомним, сегодня, 9 января, стало известно о назначении Мартинеса на пост главного тренера национальной команды Португалии. Моуринью, которого долгое время связывали с вакансией, по слухам, сохраняет шансы на работу в сборной Бразилии.