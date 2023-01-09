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Российская судья Анастасия Пустовойтова отсутствует в списке ФИФА на женский ЧМ-2023

Российская судья Анастасия Пустовойтова отсутствует в списке ФИФА на женский ЧМ-2023
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ФИФА огласила список судей, которые обслужат матчи женского чемпионата мира 2023 года. В нём не оказалось российского арбитра Анастасии Пустовойтовой. Об этом стало известно из материала, опубликованного на сайте организации.

41-летняя Пустовойтова работает на международных матчах с 2009 года. Она обслуживала матчи женского чемпионата и Кубка России, судила матчи футбольного турнира на Универсиаде-2009, матчи юниорского чемпионата Европы – 2010, отборочные матчи на юношеский чемпионат Европы – 2012 и чемпионаты Европы 2013 и 2017 годов.

В 2019 году Пустовойтова отсудила финал женской Лиги чемпионов, позднее стала назначаться на матчи Российской Премьер-Лиги (в качестве резервного судьи и арбитра VAR), а также работала главной судьёй на матче Мелбет Первой лиги.

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