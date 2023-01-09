Тихонов: «Спартаку» будет непросто бороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил шансы красно-белых побороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Во второй части чемпионата РПЛ жду от «Спартака» такой же уверенной игры, как в конце 2022 года. Побороться с «Зенитом» за чемпионство будет непросто, но думаю, что шансы всегда есть. Всё будет зависеть от самого «Спартака». Если команда не станет терять очки на ровном месте, тогда, конечно, сможет конкурировать с питерцами», – приводит слова Тихонова Vprognoze.ru.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей в первой части сезона. «Спартак» отстаёт от петербуржцев на шесть очков, занимая второе место.