Девять игроков «Химок» ищут себе новый клуб. В их числе Глушаков, Кухарчук и Боженов

Девять игроков «Химок», которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В число этих игроков входят защитники Алексей Никитин, Егор Данилкин и Артур Чёрный, а также полузащитники Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Кирилл Боженов и Александр Зуев. Все футболисты сейчас тренируются отдельно, руководство «Химок» на них не рассчитывает.

Подмосковная команда занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав лишь 12 очков за 17 матчей первой части чемпионата России. «Химки» опережают идущее последним «Торпедо» на шесть очков. Ранее в зимнее трансферное окно команду покинул голкипер Илья Лантратов, перешедший в «Локомотив».